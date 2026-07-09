Calciomercato Roma, interesse concreto per Garnacho: sondaggi anche del Napoli

#Garnacho resta uno dei pochissimi nomi nella lista della #Roma per il ruolo di esterno offensivo sinistro (di piede destro). L’interesse è concreto. Il #Chelsea non ha ancora deciso il suo futuro, ma i giallorossi restano vigili. Nelle ultime ore ha sondato anche il #Napoli che… https://t.co/l4LEODvHi2— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 9, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Resta caldo il nome di Nicolò Tresoldi per il calciomercato della Roma. I giallorossi potrebbero pensare di accoglierlo anche senza la cessione di Artem Dovbyk. La Roma continua a lavorare sottotracci...
Alle 22:00 Francia e Marocco si contenderanno la semifinale della Coppa del Mondo. In campo anche i romanisti Konè ed El Aynaoui Alle 22:00 Francia e Marocco si sfideranno nei quarti di finale del Mon...
Crysencio Summerville è stato uno dei tanti giocatori accostati alla Roma in questa sessione di mercato. L'esterno del West Ham è in uscita dopo la retrocessione della sua squadra. Si è parlato di gi...
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