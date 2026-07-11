Avellino, anche Lulli per Nesta

L'Avellino ha inaugurato ufficialmente la propria campagna acquisti estiva con i primi tre innesti destinati a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Il club biancoverde ha definito gli arrivi di Tommaso Martinelli (20), Riccardo Moruzzi (21) e Giacomo Faticanti (21), tre giovani profili sui quali la dirigenza ha deciso di investire per garantire qualità, prospettiva e maggiore profondità all'organico che sarà affidato ad Alessandro Nesta. [...]

Restano in dirittura d'arrivo altri due rinforzi under destinati ad abbassare ulteriormente l'età media della rosa. Il primo è Luca Di Maggio (21), centrocampista dell'Inter: l'operazione dovrebbe chiudersi a titolo definitivo per una cifra vicina ai 500mila euro. l'altro nome è quello di Emanuele Lulli (18), terzino destro della Roma, pronto ad approdare in biancoverde con la formula del prestito.

(Corsport)