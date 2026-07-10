Calciomercato Roma: proposto Garnacho. I giallorossi hanno avviato i contatti con l'entourage e aspettano un'apertura per il prestito (VIDEO)

La Roma ha avviato i contatti con l'entourage di Alejandro Garnacho. Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso da qualche giorno è entrato in contatto con gli agenti dell'argentino e sta facendo delle valutazioni sul possibile affare. L'esterno è stato proposto come un'opportunità alla dirigenza capitolina, ma ad oggi, la pista è ancora molto fredda.

Il Chelsea apre solo a una cessione a titolo definitivo, mentre il club giallorosso, a causa dei costi elevati, vorrebbe lavorare al prestito. Non è da escludere che, nel corso delle settimane, la pista potrebbe riaccendersi nel caso in cui non arrivino offerte concrete per l'attaccante.