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Calciomercato: sfumato l'arrivo di Ederson al Manchester United. Il club inglese ha scelto di non concludere l'operazione. Possibile accelerazione per Koné

Mercato
di FabioD
venerdì, 10 luglio 2026 alle 20:39
kone esultanza
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Dopo diverse settimane in cui il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United sembrava essere ormai cosa fatta, l'affare è definitivamente saltato. L'accordo era definito tra tutte le parti, con il club nerazzurro che avrebbe incassato circa 45 milioni di euro. Il club inglese, però, come riportato da Sky Sport ha scelto di non concludere l'affare. 
Proprio il Manchester United, che cerca diversi profili per rinforzare il centrocampo, è la squadra che osserva con maggiore attenzione Manu Koné. Il mancato arrivo del brasiliano potrebbe spianare la strada per l'arrivo del classe 2001 giallorosso che piace molto ai Red Devils. La Roma aspetta l'offerta che dovrà essere di almeno 50 milioni di euro. 

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