Calciomercato Roma, Michel chiama Dovbyk all'Ajax: i giallorossi potrebbero agevolare l'operazione

#Dovbyk all'#Ajax ha uno sponsor: #Michel, l'allenatore dei tempi del #Girona. Gli olandesi riflettono su due fattori: ingaggio (troppo alto) e l'età (rivendita più complessa). Sempre che l'#ASRoma non lo liberi in prestito (e aiuti con lo stipendio)... pic.twitter.com/Srp0oFlMmA— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) July 10, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Cristante ha rilasciato un'intervista a SportWeek che uscirà nell'edizione in edicola domani. Qui uno stralcio di quello che ha detto. Che tipo di allenatore è Gasperini? "Con il mister giochi un ca...
Potrebbe cambiare la strategia per Dovbyk in queste ore. Secondo il giornalista se prima all'interno del club giallorosso si pensava "esce Dovbyk e poi entra qualcuno", in questo momento si potrebbe ...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista Mattia Scala è il nuovo allenatore della Primavera. Questa è la prima mossa di Margiotta, che ha preso le redini qualche giorno fa con l'annuncio uff...
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