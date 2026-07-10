Calciomercato Roma, Michel chiama Dovbyk all'Ajax: i giallorossi potrebbero agevolare l'operazione

Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma resta incerto. Sullo sfondo ci sarebbe l'Ajax che attualmente è allenato dall'ex tecnico dell'ucraino ai tempi del Girona.

La Roma sta continuando a lavorare per trovare una nuova sistemazione ad Artem Dovbyk. Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto l'Ajax su consiglio di Michel, ex tecnico dell'ucraino al Girona. Secondo quanto riportato da Flavio Tassotti su X, i lancieri stanno ragionando sia sul pesante ingaggio che sull'età. In questo caso la Roma potrebbe agevolare l'operazione mandando Dovbyk in prestito e contribuendo a pagare parte dello stipendio.