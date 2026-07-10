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Calciomercato Roma, il West Ham chiede 58 milioni per Summerville: sull'esterno le big di Premier, si defila la Juventus

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 10 luglio 2026 alle 21:08
crysencio summerville
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Si complica la corsa per Crysencio Summerville, nonostante un dietrofront tra le concorrenti.
Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, la possibilità di un trasferimento alla Juventus per l'esterno offensivo olandese appare altamente improbabile.
I club di Premier League si trovano attualmente in pole position per assicurarsi il calciatore del West Ham. In particolare, sono quattro le big inglesi che stanno guidando la corsa: si tratta di Manchester UnitedTottenhamArsenal e Liverpool. Nonostante la retrocessione in seconda divisione, la dirigenza degli Hammers non intende concedere sconti e valuta il cartellino del classe 2001 circa 58 milioni di euro.
Per la Roma, che continua a considerare Summerville un candidato ideale per rinforzare le corsie esterne, la strada si fa in salita: la valutazione economica fissata dal club inglese e la fitta concorrenza dei giganti della Premier League rappresentano al momento un ostacolo altissimo per impostare una trattativa concreta.

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