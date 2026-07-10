Calciomercato Roma, il West Ham chiede 58 milioni per Summerville: sull'esterno le big di Premier, si defila la Juventus

🚨#WestHam Juventus move for Crysencio Summerville looks unlikely.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 10, 2026
📌 Premier League → Clubs leading the race.
👀 → Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool.
💰 West Ham → Value player around €58M after relegation. https://t.co/PxZbICWeI1 pic.twitter.com/NCGjhLHUMb
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Per la Lazio potrebbe saltare l'accordo con lo sponsor Polymarket. Nei mesi scorsi il club biancoceleste ha definito la sponsorizzazione con l'ambigua piattaforma per le prossime due stagioni a fronte...
La Roma ha avviato i contatti con l'entourage di Alejandro Garnacho. Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso da qualche giorno è entrato in contatto con gli agenti dell'argentino e sta...
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