Roma Femminile, Women's Cup: ufficiali data e orario dell'esordio contro la Ternana

🗓️ Ternana-Roma, prima giornata di Serie A Women's Cup, si giocherà sabato 22 agosto alle ore 18:00.— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) July 10, 2026
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