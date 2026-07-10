Calciomercato Roma, la Juventus rinuncia a Kessie. Carnevali: "Non c'è nulla di vero. Costi troppo alti

Nelle scorse settimane si è registrato un possibile interesse, tra tutte di Roma e Juventus, per Frank Kessie. Il centrocampista ex Atalanta e Milan è senza contratto dopo l'ultima esperienza in Arabia Saudita e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato a parametro zero.

L'Amministratore Delegato bianconero, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sport Mediaset, ha smentito un possibile interesse per il centrocampista nigeriano e anche per Brahim Diaz e Theo Hernandez: "Cosa c'è di vero su Kessié, Theo Hernandez e Brahim Diaz? Non c'è nulla. Sono giocatori importantissimi con costi elevati e che oggi non possono far parte della costruzione della squadra".