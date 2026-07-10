Settore giovanile, la Roma blinda Guaglianone: D'Amico respinge il Como. Pronto un contratto da professionista

Take the pen 🪶— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 10, 2026
L’#AsRoma blinda Mattia Guaglianone: per il talento classe 2010 primo contratto da professionista della durata di 3 anni. Negli ultimi tempi il #Como si era fatto sotto con forza, ma la Roma è riuscita a recuperare terreno grazie al lavoro del DS D’Amico, che ha… pic.twitter.com/cO6kmY923k
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma Femminile, campione d'Italia in carica, esordirà nella Serie A Women's Cup contro la Ternana. La Serie A Women ha ufficializzato le date e gli orari della prima giornata di campionato. Le gia...
Nelle scorse settimane si è registrato un possibile interesse, tra tutte di Roma e Juventus, per Frank Kessie. Il centrocampista ex Atalanta e Milan è senza contratto dopo l'ultima esperienza in Arabi...
La campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2026-2027 prosegue a gonfie vele. L'entusiasmo del tifo giallorosso è implacabile e i numeri record continuano: dopo appena tre giorni si contano già...
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