Roma, riparte la caccia all'esterno. Moreira e Godts in cima alla lista

Quaranta milioni di euro. È la soglia fissata dallo Strasburgo per cominciare a parlare di Diego Moreira, il nome attorno al quale la Roma sta provando a ridisegnare il proprio mercato offensivo. A meno, fanno sapere dalla Francia, non ci si siede neppure. Una posizione che a Trigoria conoscono bene: è la stessa rigidità con cui i giallorossi valutano Manu Koné, per il quale il Manchester United potrebbe arrivare a mettere sul tavolo 50 milioni dopo che è saltato l'affare Ederson con l'Atalanta. [...]

Nell'ultima stagione Moreira ha giocato da quinto a destra e a sinistra, ma anche da attaccante esterno sul lato opposto al piede forte, con la possibilità di rientrare verso il centro. Rapidità, uno contro uno e duttilità: il tipo di caratteristiche che Gasperini considera indispensabili per ricostruire il reparto. [...]

Moreira è la pista più calda, non l'unica. D'Amico continua a seguire Mika Godts, reduce con l'Ajax da una stagione da 17 gol e 15 assist, numeri che hanno allargato rapidamente la concorrenza. Resta vivo il sogno di Antonio Nusa del Lipsia, protagonista ai mondiali con la maglia della Norvegia. Più complessa la situazione di Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e ancora monitorato dalla Roma.

(Repubblica)