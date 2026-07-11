Roma, boom abbonamenti: già staccate 18.000 tessere

Il mercato va a rilento, mentre l'entusiasmo dei tifosi non si frena. Nei primi tre giorni di campagna abbonamenti sono state già staccate 18.000 tessere (il 20% in più rispetto ai rinnovi degli anni scorsi). Il 67% dei romanisti ha scelto Curve e Distinti, il 27% ha optato per la Tribuna Tevere, mentre il restante 6% ha preferito la Monte Mario. L'obiettivo è raggiungere di nuovo quota 40.000. Ormai una formalità.

(Il Messaggero)