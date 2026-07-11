Roma, boom abbonamenti: già staccate 18.000 tessere

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Quaranta milioni di euro. È la soglia fissata dallo Strasburgo per cominciare a parlare di Diego Moreira, il nome attorno al quale la Roma sta provando a ridisegnare il proprio mercato offensivo. A me...
IL ROMANISTA (Di Carlo) - Archiviata la pista che portava a Mason Greenwood, colpo senza dubbio affascinante ma ritenuto decisamente troppo oneroso per la rigidità dei conti giallorossi, il direttore...
L'Avellino ha inaugurato ufficialmente la propria campagna acquisti estiva con i primi tre innesti destinati a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Il club biancoverde ha definito gli arr...
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