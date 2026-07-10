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Calciomercato Roma, pronta l'offerta per Moreira: 30 milioni più il 10% di rivendita allo Strasburgo

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 10 luglio 2026 alle 23:13
moreira strasburgo
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La Roma è pronta a formulare la sua prima offerta ufficiale per Diego Moreira.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'esterno offensivo belga classe 2004, in panchina questa sera nella sfida dei quarti di finale del Mondiale persa contro la Spagna, rappresenta l'obiettivo più concreto per rinforzare le corsie esterne d'attacco giallorosse.
La dirigenza capitolina ha preparato una proposta economica pari a 30 milioni di euro a cui aggiungere il 10% sulla futura rivendita del calciatore. La richiesta iniziale dello Strasburgo, club proprietario del cartellino, resta tuttavia molto elevata e si attesta attorno ai 50 milioni di euro. Per colmare la distanza tra i due club è al lavoro l'agente del giocatore, il procuratore portoghese Jorge Mendes, impegnato a trovare la formula contrattuale adatta a convincere la dirigenza transalpina.
Secondo Alfredo Pedullà, pur essendoci un forte apprezzamento da parte della Roma per Moreira, al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale allo Strasburgo. Inoltre, la valutazione complessiva del cartellino dell'esterno belga si attesterebbe sui 40 milioni di euro.

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