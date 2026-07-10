Calciomercato Roma, pronta l'offerta per Moreira: 30 milioni più il 10% di rivendita allo Strasburgo

La @OfficialASRoma vuole Diego Moreira, esterno offensivo dello Strasburgo. Pronta una prima offerta da 30 milioni più il 10% sulla futura rivenditahttps://t.co/Ro35KSbZmt— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2026
#Garnacho ha aperto alla #Roma. C’è concorrenza, ma lui gradisce. Sulla formula bisogna aspettare. Anche per memorizzare la decisione del club giallorosso che può decidere di investire almeno su un cartellino. Per Diego #Moreira, come raccontato 8 giorni fa, c’è grande… https://t.co/l4LEODvHi2— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 10, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Si complica la corsa per Crysencio Summerville, nonostante un dietrofront tra le concorrenti. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, la possibilità di un trasferimento alla Juventus per l'esterno of...
Dopo diverse settimane in cui il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United sembrava essere ormai cosa fatta, l'affare è definitivamente saltato. L'accordo era definito tra tutte le parti...
Per la Lazio potrebbe saltare l'accordo con lo sponsor Polymarket. Nei mesi scorsi il club biancoceleste ha definito la sponsorizzazione con l'ambigua piattaforma per le prossime due stagioni a fronte...
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