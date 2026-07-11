VIDEO - Soulé torna a Roma per il ritiro: "Se resto? Sinceramente non lo so"

Il futuro di Mati Soulé è sempre in bilico. L'attaccante argentino rimane un nome in uscita in casa Roma per questa sessione di calciomercato. Il classe 2003 nella giornata di oggi è tornato nella Capitale dopo le vacanze per l'inizio del ritiro fissato per lunedì 13 luglio a Trigoria. Intercettato all'aeroporto ai microfoni de Il Romanista, gli è stata fatta anche una domanda in merito al futuro: "Come stai? Sto bene, sono pronto per ricominciare. Ovviamente sono contento per la Champions. Se resto? Sinceramente non lo so, sono appena arrivato". All'ex Juve è stato chiesto anche se avesse un messaggio per i tifosi: "No, niente" è stata la sua risposta.