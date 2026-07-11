VIDEO - Dybala torna a Roma: "Il rinnovo? Ancora non lo possiamo confermare"

💎 Ecco #Dybala! Anche Paulo è tornato a Roma: "I tifosi? Li saluterò quando ci vedremo"— Il Romanista (@ilRomanistaweb) July 11, 2026
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