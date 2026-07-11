VIDEO - Dybala torna a Roma: "Il rinnovo? Ancora non lo possiamo confermare"

In attesa che il suo rinnovo con la Roma venga ufficializzato, Paulo Dybala ha fatto ritorno nella Capitale dopo aver trascorso le vacanze in Argentina. Il fantasista è stato intercettato all'aeroporto dai microfoni de Il Romanista e ha parlato della sua situazione contrattuale: "Il rinnovo lo possiamo confermare? No, ancora no" ha detto Dybala. Il rientro a Roma è un chiaro segnale: l'avventura del numero 21 con la maglia giallorossa è destinata a continuare.