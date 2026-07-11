Calciomercato Roma, passi avanti per Tresoldi: l'attaccante vuole i giallorossi. Ha già parlato con Pisilli

La Roma ha individuato in Nicolò Tresoldi il vice-Malen. Come scrivo il sito del quotidiano, il giocatore del CLub Brugge ha già dato il suo gradimento e ne ha parlato anche con Niccolò Pisilli: i due si sono conosciuti quando si sono affrontati con l’Under 19 nel 2022 e sono rimasti in contatto. Attesa una accelerata della trattativa dalla prossima settimana.

(gazzetta.it)