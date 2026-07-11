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Calciomercato Roma, Martinelli proposto anche alla Juventus: l'ostacolo è lo stipendio da 11 milioni di sterline

Mercato
di MatteoM
sabato, 11 luglio 2026 alle 12:14
gabriel martinelli
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Continua la ricerca della Roma per trovare il nuovo esterno da regalare a Gian Piero Gasperini. L'ultimo nome è quello di Gabriel Martinelli, il quale è stato proposto da alcuni intermediari.
Dopo aver abbandonato la pista Mason Greenwood, ormai in procinto di firmare con il Fenerbahce, la Roma è ancora alla ricerca di un nuovo esterno da regalare a Gian Piero Gasperini. Oltre ai nomi di Garnacho e Godts, la novità in casa giallorossa è Gabriel Martinelli, brasiliano con passaporto italiano in forza all'Arsenal. Il classe 2001, come riportato da Teleradiostereo, è stato proposto tramite alcuni intermediari ma non solo al club di Trigoria. Anche la Juve, infatti, negli scorsi giorni aveva fatto un sondaggio per il 25enne ma pur volendo dovrebbe prima cedere per poter affondare il colpo. La Roma potrebbe provarci sebbene il grande ostacolo è rappresentato dallo stipendio di Martinelli, che a Londra guadagna ben 11 milioni di sterline. 
(teleradiostereo.it)
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