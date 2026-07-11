Calciomercato Roma, Martinelli proposto anche alla Juventus: l'ostacolo è lo stipendio da 11 milioni di sterline

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
In attesa del raduno di lunedì, Gianluca Mancini si gode gli ultimi giorni di relax prima del ritiro. Il difensore giallorosso, come accaduto anche nelle scorse settimane, si è dedicato ad un'altra su...
Dopo un'annata trionfale, Luca Rossettini non sarà più il tecnico della Roma Femminile, alla cui guida ci sarà Piovani. L'ex tecnico delle giallorosse ha salutato così su Instagram: "Ho lasciato passa...
Siamo ai dettagli per i rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Come riporta Matteo Moretto, i due hanno raggiunto un accordo verbale con la Roma. Mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici,...
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