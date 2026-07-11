Calciomercato Roma, Romano: "Apertura totale di Garnacho"

La Roma punta forte su Alejandro Garnacho, è uno dei primi nomi in lista e ci sarebbe già un principio di accordo con il giocatore. Sono queste le ultime novità per l'attacco giallorosso, con l'argentino del Chelsea che è diventato improvvisamente il preferito per il ruolo di esterno con la società giallorossa che sarebbe pronta a sedersi a trattare con il Chelsea.

La conferma è arrivata da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, che ha fatto il punto della situazione: "A livello di esterni torno sul nome di Garnacho: può lasciare il Chelsea e lo confermo, è un giocatore in vendita. Non c’è per il momento un’apertura al prestito. La Roma su Garnacho sta lavorando, ha preso informazioni, si è mossa con gli agenti dei giocatori e con gli intermediari sul possibile prestito iniziale con una clausola di riscatto. Al momento il Chelsea a questa formula non apre: vuole titolo definitivo o obbligo garantito, dice o comprate il giocatore o aspettiamo altre squadre.

Il giocatore ha dato non un’apertura, di più. Garnacho ha fatto sapere alla Roma di avere voglia di dire si, è molto tentato, crede che l’Italia possa essere il passaggio giusto in questo momento della carriera. È una novità, quando si parlava di Napoli non voleva sentire parlare di Italia, non voleva la Serie A. Adesso aprirebbe molto volentieri alla Roma, la possibilità di giocare la Champions League farebbe la differenza. C’è apertura totale, adesso dipende dai club e dal discorso legato alla formula".