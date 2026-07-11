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Rinnovi Pellegrini e Celik: mancano solo gli utlimi passaggi formali e l'ok definitivo dei Friedkin

Mercato
di FedericoL
sabato, 11 luglio 2026 alle 14:53
pellegrini 4
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Siamo ai dettagli per i rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Come riporta Matteo Moretto, i due hanno raggiunto un accordo verbale con la Roma. Mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici, legati anche all'ok dei Friedkin, per la chiusura del cerchio.

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