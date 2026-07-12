Calciomercato Roma: chiesto Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea non ha ancora dato la risposta definitiva

La Roma segue attentamente Alejandro Garnacho. L'argentino è stato proposto ai giallorossi e avrebbe aperto alla destinazione. A Trigoria è un profilo che piace per rinforzare l'attacco, ma solo a determinate condizioni. Il club capitolino non è disposto a un acquisto a titolo definitivo e ha proposto al club inglese un prestito con diritto di riscatto.

Come si legge sull'edizione odierna del quotidiano, sebbene la volontà dei Blues sarebbe quella di monetizzare dalla cessione del calciatore non è ancora arrivata in maniera definitiva una risposta negativa nei confronti dei giallorossi. Un segnale di come potrebbe, con il passare del tempo, aprirsi una possibilità concreta alla formula del prestito.

(corsera)