Calciomercato Roma: chiesto Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea non ha ancora dato la risposta definitiva

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Nicolò Tresoldi è il profilo individuato dalla Roma per rinforzare l'attacco. La dirigenza giallorossa vuole il classe 2004 per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un'alternativa valida e d...
Nella notte è terminato il Mondiale di Remo Freuler, con la Svizzera che ha perso per 3-1 ai tempi supplementari contro l'Argentina. Il centrocampista è attualmente senza contratto dopo la fine della...
Giornata speciale per Amedeo Mangone che oggi, 12 luglio, compie 58 anni. L'ex difensore ha vestito la maglia della Roma dal 1999 al 2001 e ha collezionato 49 presenze in giallorosso. Mangone è stato...
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