Freuler sul futuro: "Non so se resterò in Italia"

Nella notte è terminato il Mondiale di Remo Freuler, con la Svizzera che ha perso per 3-1 ai tempi supplementari contro l'Argentina. Il centrocampista è attualmente senza contratto dopo la fine della sua avventura con la maglia del Bologna e in queste settimane si è parlato molto di come possa rappresentare un'occasione di mercato per la Roma.

Gian Piero Gasperini, infatti, conosce molto bene Freuler e lo stima dai tempi dell'Atalanta. Al termine del match contro l'Argentina, lo svizzero ha parlato anche del suo futuro: "Se mi rivedete in Serie A? Non lo so ancora, però adesso finito il Mondiale devo decidere il mio futuro".