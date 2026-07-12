X, la Roma festeggia il compleanno di Mangone: "Campione d'Italia. Auguri!" (FOTO)

Giornata speciale per Amedeo Mangone che oggi, 12 luglio, compie 58 anni. L'ex difensore ha vestito la maglia della Roma dal 1999 al 2001 e ha collezionato 49 presenze in giallorosso. Mangone è stato campione d'Italia nel 2001. Il club, tramite i canali social ufficiali, ha voluto mandargli un messaggio nel giorno del suo compleanno: "Amedeo Mangone compie oggi 58 anni. 49 presenze. Campione d'Italia nel 2001. Auguri!"

🎂 Amedeo Mangone compie oggi 58 anni



📊 49 presenze

🇮🇹 Campione d'Italia nel 2001



Auguri! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/M2YIsBLphf — AS Roma (@OfficialASRoma) July 12, 2026