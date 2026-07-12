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Ryan torna e sblocca il mercato: Friedkin jr darà l'ok alle operazioni Moreira e Garnacho

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 12 luglio 2026 alle 9:21
roma lazio ryan friedkin
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C’è un ritorno che a Trigoria viene accolto quasi come un segnale. (...) Ryan Friedkin domani rimetterà piede nella Capitale e riprenderà in mano il filo dei discorsi lasciati in sospeso. Non una semplice presenza istituzionale, ma un'accelerazione concreta su presente e futuro della Roma. Una presenza che a maggio aveva fatto bene a tutto l'ambiente, da Gasperini alla squadra, e che aveva contribuito anche alla rincorsa vincente fino al terzo posto in classifica. Da domani ripartiranno le riunioni fiume, quelle che dovranno trasformare le idee in acquisti. Ryan, con la possibilità che venga raggiunto anche da Dan Friedkin, dovrà sbloccare i rinnovi di Pellegrini e Celik, e sostenere Gasperini e D'Amico nelle scelte decisive del mercato garantendo al tecnico quei rinforzi indispensabili per costruire una squadra all'altezza della Serie A e della Champions League. L'obiettivo è dare forma alla nuova Roma partendo dagli esterni offensivi. I nomi sono quelli di Diego Moreira e Alejandro Garnacho, due profili che il club considera perfetti per il calcio del nuovo allenatore. Velocità, fantasia, dribbling, qualità nell'uno contro uno e capacità di vedere la porta: caratteristiche ideali per completare un reparto offensivo che dovrà ruotare attorno a Malen. La pista più calda resta quella che porta a Moreira. Lo Strasburgo continua a valutare il giocatore 50 milioni, mentre la Roma è pronta a spingersi vicino ai 40 milioni, bonus compresi. La differenza rispetto alla trattativa per Greenwood è soprattutto d'ingaggio: l'esterno percepisce circa 800 mila euro a stagione e nella Capitale arriverebbe a due milioni, cifre decisamente più sostenibili rispetto ai oltre cinque milioni richiesti dall'inglese. (...) Più lunga sarà la corsa a Garnacho. Il Chelsea continua a respingere la proposta di prestito con diritto di riscatto e insiste per una cessione immediata da 55 milioni. Sul talento argentino si sono mosse anche società di Premier e Arabia Saudita, ma la Roma può giocarsi una carta importante. Garnacho, escluso dagli allenamenti di Xabi Alonso, ha già manifestato il proprio gradimento: è legato a Dybala, che considera un punto di riferimento, e vede nella Serie A e nella Champions con la maglia giallorossa un'opportunità affascinante. La prospettiva di essere protagonista in una piazza passionale come Roma rappresenta un richiamo che pesa. (...) La Roma continua a seguire anche Tresoldi come vice Malen, ma prima sarà necessario trovare una sistemazione a Dovbyk. Le uscite contribuiranno a finanziare le operazioni in entrata. Salah-Eddine è cercato in Olanda, Soulé piace a Sunderland e Fulham, mentre il Manchester United continua a monitorare Koné. Cessioni che potrebbero alimentare il tesoretto necessario per affondare il colpo. Il mercato, insomma, entra finalmente nella sua fase più calda. E a Trigoria c'è la convinzione che il ritorno di Ryan Friedkin possa essere il momento della svolta. Perché dopo le idee e i contatti, adesso servono le decisioni. Eil tempo dei rinvii è finito.
(corsport)

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