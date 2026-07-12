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Avanza Moreira: Gasp lo vuole per due ruoli. Colloqui in corso per Garnacho

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 12 luglio 2026 alle 10:02
moreira
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Due in uno, e si che la prospettiva è ancora più interessante. Diego Moreira è il nome intorno al quale la Roma sta lavorando con maggiore intensità, in questi giorni: superato il fine settimana, e verosimile che il club giallorosso presenti un'offerta allo Strasburgo, proprietario del cartellino del belga, arrivando complessivamente a una cifra di 30 milioni. (...) Moreira fu trattato dall'Atalanta un'estate fa, che lo cercava per sostituire il partente Ruggeri. Il belga è un piano A. E piace a tutti, ovviamente anche al tecnico Gasperini, pure perché può ricoprire due posizioni. Nella prima parte della scorsa stagione, allo Strasburgo, con Rosenior in panchina è stato impiegato da esterno tuttafascia, sia a destra sia a sinistra, in un 3-4-2-1, lo stesso modulo utilizzato da Gasperini nella Roma. Poi, da gennaio in avanti con l'arrivo di O'Neil, Moreira ha giocato da esterno alto a destra nel 4-2-3-1. (...) Lavori in corso, dunque. Per lui come per l'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi, il preferito nella casella di vice Malen. C'è poi il capitolo Garnacho: la Roma ha già proposto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto e non ha ancora ricevuto un no. Paulo Dybala è tornato ieri a Roma e oggi rimetterà piede a Trigoria: in arrivo l'annuncio del rinnovo annuale (con opzione fino al 2028), giusto in tempo per il raduno di domani. Meno sicuro di un futuro giallorosso è Matias Soulé: "Non so se resto", ha detto. Su di lui gli occhi del Sunderland e il Fulham.
(corsera)

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