Domani raduno a Trigoria: Pellegrini ancora senza contratto

Meno uno al ritiro. Domani Trigoria tornerà a popolarsi, Gasperini non troverà nessun nuovo acquisto ma la voglia di ripartire è tanta. Ci sarà Dybala che ha rinnovato il contratto per un altro anno (il club poi deciderà se far scattare il prolungamento fino al 2028), mentre tra i convocati non ci saranno né Celik né Pellegrini. Il turco è a un passo dal rinnovo ma avrà a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale, Lorenzo è ancora in attesa della fumata bianca. Filtra ottimismo sulla sua permanenza, ma la distanza tra domanda e offerta è di circa 500mila euro, superato l'ostacolo sulla durata del contratto che sarà di due anni con opzione per un terzo (il giocatore avrebbe preferito un triennale). Pellegrini, però, domani non sarebbe sceso in campo a prescindere. La ricaduta accusata in allenamento prima del derby di maggio dà ancora fastidio, due settimane fa si era affacciato dalle parti di Trigoria per dei controlli e non è ancora al 100%. Un nuovo innesto ci sarà nell'organigramma: Alessandro Frara è pronto a diventare il nuovo club manager dopo l'addio di Simone Ricchio. L'ex Frosinone, inoltre, nei prossimi anni avrà un ruolo nell'Under 23, progetto in cantiere dei Friedkin.

(Il Messaggero)