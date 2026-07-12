Garnacho in uscita: costa 50 milioni e la Roma studia l'offerta al Chelsea

Alejandro Garnacho è diventato molto più di una suggestione per la Roma. Il Chelsea lo ha messo sul mercato dopo una sola stagione a Londra e l'esterno argentino non ha ancora ripreso gli allenamenti con il gruppo guidato dal nuovo coach Xabi Alonso: il club sta lavorando con il giocatore e il suo entourage per trovare una soluzione nelle prossime settimane. La Roma ha avviato i contatti e considera l'esterno argentino uno dei profili più interessanti per rinforzare l'attacco di Gasperini. Il nodo resta la formula. I giallorossi puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il Chelsea, invece, preferisce una cessione a titolo definitivo e non apre, almeno per ora, al prestito. La valutazione è altissima: 50 milioni di euro. Ma l'apertura del calciatore al trasferimento e la necessità dei Blues di trovargli una sistemazione possono favorire nuovi contatti (e un nuovo prezzo). L'obiettivo più concreto in questa prima parte di calciomercato giallorosso resta Diego Moreira dello Strasburgo. Per il belga, vecchio pallino del ds D'Amico, la Roma è pronta a mettere sul tavolo 35 milioni di euro. (...) Jorge Mendes, agente del giocatore, è al lavoro per trovare una quadra.

(La Repubblica)