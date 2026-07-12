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Prima squadra e Primavera insieme: Gasp vuole osservare i giovani talenti

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 12 luglio 2026 alle 9:45
gasperini
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Il conto alla rovescia sta per terminare. La stagione della Roma sta per entrare nel vivo e i calciatori sono pronti a radunarsi al centro sportivo di Trigoria per l'inizio del raduno estivo, appuntamento fissato per domani mattina. (...) Gasperini è pronto per iniziare a lavorare con il materiale che ha a disposizione mentre resta in attesa dei rinforzi individuati insieme alla società. Nel mentre il tecnico giallorosso studierà da molto vicino anche i talenti della Primavera da poter aggregare in Prima squadra e ogni giorno potrà chiamarli per lavorare con loro. Quest'anno i giovani inizieranno la preparazione estiva insieme alla Prima squadra. Gli allenamenti verranno svolti separatamente (su campi diversi) ma Gasperini avrà la possibilità di visionare in presa diretta i giovani giallorossi. Anche in casa Primavera ci saranno dei cambiamenti importanti (dopo l'arrivo di Margiotta come Responsabile del Settore Giovanile), soprattutto per quanto riguarda la panchina. AÎ posto di Guidi arriverà Mattia Scala (sarà l'allenatore più giovane della storia dell'U20). (...) Mattia Guaglianone (talento 2010) è uno dei maggiori prospetti in casa giallorossa e ha firmato il primo contratto da professionista. Tecnicamente non andrà in ritiro con la Prima Squadra ma avrà la possibilità di mettersi in mostra agli occhi di Gasperini. Durante il ritiro nella Capitale i giallorossi svolgeranno vari test contro le squadre locali, mentre da fine luglio inizierà il momento dei primi test contro le squadre europee. Domenica 26 luglio alle ore 18 allo Stade Pierre de Coubertin i giallorossi affronteranno il Cannes, club di proprietà dei Friedkin. Terminata la prima fase della preparazione successivamente la Roma volerà in Galles dove il primo agosto affronterà il Cardiff. Il 4 agosto contro il Newport, l'8 contro il Brighton e a ferragosto il grande appuntamento con il Dortmund.
(Il Romanista)

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