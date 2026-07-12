La Roma va di corsa: Garnacho e Moreira esterni da Champions. I Friedkin in arrivo

Una fascia sinistra da Champions: è un progetto concreto, è una sfida che la Roma vuole vincere. Quando il livello si alza non bastano solo muscoli e schemi, ma serve pure una scintilla di talento per accendere il gioco. E il club in questa direzione sta accelerando proprio sul corridoio laterale all'inseguimento di Alejandro Garnacho del Chelsea e Diego Moreira dello Strasburgo: esterno d'attacco e terzino sinistro di livello internazionale. Se il belga appena uscito dal Mondiale può governare la fascia con le sue progressioni imperiose e il suo tocco elegante, l'argentino tornato al centro dei pensieri giallorossi è il giocatore di estro e imprevedibilità che andrebbe ad impreziosire l'attacco di Gian Piero Gasperini. (...) Per Garnacho la Roma attende l'apertura dei Blues al prestito oneroso con diritto di riscatto, formula già adottata con successo con Malen. Il Chelsea vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo, ma non ha ancora ricevuto offerte concrete da 50 milioni per l'argentino (che ieri non si è allenato agli ordini di Xabi Alonso, a riprova che è fuori dal progetto). Le prossime ore potrebbe imprimere una svolta alla trattativa sulla base della formula proposta dai giallorossi. Per Moreira, invece, lo Strasburgo chiede 40 milioni, mentre la Roma è disposta ad alzare l'offerta fino a 35 con bonus e percentuale di rivendita: i margini per accordarsi, quindi, ci sarebbero. Il belga è un giocatore per il quale il tecnico Gasp ha grande considerazione e vorrebbe farne un nuovo Wesley a sinistra in modo da riportare il brasiliano sull'altro corridoio. (...) Moreira, in evidenza al Mondiale, ha peraltro voglia di Champions e in giallorosso andrebbe pure a guadagnare il triplo dell'ingaggio (ora percepisce 800 mila euro). (...) L'argentino, in particolare, gradirebbe la Roma e in giallorosso ritroverebbe l'amico Paulo Dybala. La "cura Gasp", d'altra parte, potrebbe rilanciarlo ad alti livelli dopo due stagioni in chiaroscuro allo United e con i Blues. Ad un anno esatto da quel sibillino post social della compagna di Alejandro in vacanza nella Capitale (con tanto di storica frase "Tutte le strade portano a Roma"), lo scenario dunque si ripresenta ora davanti agli occhi dell'argentino. E stavolta le suggestioni estive potrebbero cedere il passo a qualcosa di molto più concreto: la prossima settimana a Trigoria torneranno i Friedkin.

(gasport)