Genoa, obiettivo Dovbyk: rinforzo in attacco. Ostacolo ingaggio

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
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La Roma segue attentamente Alejandro Garnacho. L'argentino è stato proposto ai giallorossi e avrebbe aperto alla destinazione. A Trigoria è un profilo che piace per rinforzare l'attacco, ma solo a det...
Nella notte è terminato il Mondiale di Remo Freuler, con la Svizzera che ha perso per 3-1 ai tempi supplementari contro l'Argentina. Il centrocampista è attualmente senza contratto dopo la fine della...
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