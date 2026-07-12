Garnacho-Moreira: svolta a sinistra

Un jolly per Gasperini. Diego Moreira da diverse settimane è sul taccuino di D'Amico, l'anno scorso lo avrebbe portato volentieri all'Atalanta per il post Ruggeri, ora l'obiettivo è quello di farlo arrivare nella Capitale. Gol, assist, rapidità ma soprattutto duttilità. Quest'ultima è la caratteristica che ha stregato il tecnico. Il belga nasce come esterno sinistro di centrocampo, ruolo che l'anno scorso ha ricoperto nella prima parte di stagione con lo Strasburgo. Poi l'arrivo di O'Neil al posto di Rosenior ha stravolto l'assetto tattico, i francesi sono passati dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 con Moreira che si è ritrovato per tutto il girone di ritorno a giocare da ala destra realizzando tre reti e quattro assist in dodici partite. Al Mondiale ha avuto poco spazio, sabato il Belgio ha salutato il torneo, la Roma è pronta ad affondare il colpo. A dare una mano c'è anche il procuratore Jorge Mendes che spinge per il trasferimento, dall'altra parte c'è lo Strasburgo che non vorrebbe cederlo per meno di 40 milioni di euro. L'idea dei giallorossi è di metterne sul piatto una decina in meno aggiungendo, però, una percentuale sulla rivendita. Trattativa in corso come quella per Garnacho, altro grande obiettivo per rinforzare l'attacco. Su di lui i dubbi sul ruolo non ci sono. (...) Al primo giorno di ritiro col Chelsea non si è allenato con il resto della squadra, non fa parte del progetto di Xabi Alonso. L'anno scorso ci aveva provato il Napoli a portarlo in Italia, ma il suo desiderio era quello di rimanere in Premier League. Una decisione che alla fine non ha fruttato. Si è ritrovato nel caos dei Blues ed ha giocato col contagocce, solamente 24 le presenze in campionato e un solo gol. (...) La formula, però, rimane un nodo che ancora non si è sciolto. Il club di Londra vorrebbe cederlo a titolo definitivo (si parte da una valutazione di 40 milioni e il 10% andrà al Manchester United) e per il momento non apre al prestito secco o con diritto di riscatto. I giallorossi studiano la prima offerta, D'Amico ha intenzione di inserire alcune condizioni per far scattare l'obbligo (gol e qualificazione in Champions), un'operazione alla Malen. Nelle prossime ore, la Roma avrà altri contatti col Chelsea. Occhio, però, alla concorrenza. (...) Sempre dalla Premier League è stato offerto Martinelli dell'Arsenal, operazione più complessa ma è un profilo che a Trigoria interessava già a gennaio. Sul taccuino per rinforzare il pacchetto offensivo c'è sempre Tresoldi del Bruges, individuato come sostituto di Dovbyk che è ancora alla ricerca di una sistemazione. A tenere banco in casa Roma ci sono anche le cessioni. Koné fa gola in giro per l'Europa e il Manchester United lo ha messo nel mirino. Saltato Ederson per dei problemi durante le visite mediche, ora sono due gli obiettivi dei Red Devils: Manu e Joao Gomes del Wolverhampton. Anche Matias Soulé piace in Inghilterra: su di lui Sunderland di Ghisolfi, Fulham e Bournemouth. La richiesta è di circa 35 milioni, D'Amico attende offerte, il mercato entra finalmente nel vivo.

(Il Messaggero)