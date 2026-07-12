Dybala c'è: domani l'abbraccio con Gasp

La firma è arrivata, adesso può ricominciare la storia. Paulo Dybala è pronto a riprendersi Roma. Dopo aver sottoscritto il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per un'altra stagione, la Joya nella serata di ieri è sbarcata nella Capitale per ricominciare dove aveva asciato: Trigoria, Gasperini e un popolo che non ha mai smesso di considerarlo il proprio fuoriclasse. L'attesa è finita. (...) Dybala ha scelto ancora una volta la Roma, a Roma ha scelto ancora una volta Dybala. (...) Ieri, oltre all'argentino, è arrivato anche Carlos Novel nella Capitale che si trovava già in Europa per altri impegni professionali: l'agente ha avuto modo di incontrare D'Amico per sancire ufficialmente il rinnovo. Tutto è ormai pronto per il nuovo inizio. Domani sarà il giorno del ritorno a Trigoria. Dybala varcherà nuovamente i cancelli del Fulvio Bernardini per mettersi a disposizione di Gasperini, che considera il numero 21 uno dei punti di riferimento tecnici della nuova Roma. Da domani quindi si inizierà a programmare una stagione nella quale la Joya sarà chiamata a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Ma sarà anche l'occasione per salutare Ryan Friedkin. (...) Un segnale di continuità, ma anche di fiducia verso un calciatore che, quando è stato bene, ha sempre fatto la differenza. E lo ha dimostrato la scorsa stagione quando è tornato dall'infortunio che ne aveva compromesso il cammino nel 2026: quattro assist fondamentali nelle ultime tre partite di campionato, colpi vincenti che hanno contribuito al terzo posto in classifica e alla qualificazione in Champions. Se non vuol dire essere decisivi così... Per Dybala si apre così un'altra pagina della sua avventura romanista. (...) L'obiettivo è chiaro: lasciarsi indietro gli infortuni, tornare a essere decisivo e guidare la Roma in una stagione che si annuncia ricca di sfide tra campionato e coppe. Da oggi la Joya è di nuovo a casa. E Roma è pronta ad accoglierla ancora una volta con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Per Paulo questo sarà un nuovo inizio.

(corsport)