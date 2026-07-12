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Roma Primavera: ufficiale la risoluzione consensuale con Federico Guidi (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di FabioD
domenica, 12 luglio 2026 alle 15:01
primavera roma juventus guidi
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Si dividono ufficialmente le strade tra la Roma e Federico Guidi. L'addio era ormai nell'aria e il club giallorosso lo ha reso ufficiale tramite un comunicato. Guidi nell'ultima stagione ha allenato la Primavera giallorossa. Ecco di seguito la nota del club: 
L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Primavera, Federico Guidi.
Il Club desidera ringraziare sentitamente Guidi per il lavoro svolto, la dedizione e la professionalità dimostrate nel suo percorso, contrassegnato dalla valorizzazione dei talenti del settore giovanile.
Il tecnico era stato già sulla panchina dei giallorossi tra il 2022 e il 2024, oltre che nell’ultima stagione 2025-26: nei due anni del suo primo mandato conquistò una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di categoria, oltre che il raggiungimento della finale Scudetto del 2024.
A Guidi vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e i più grandi successi professionali per il futuro.
(asroma.com) 
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