Roma Primavera: ufficiale la risoluzione consensuale con Federico Guidi (COMUNICATO)

Si dividono ufficialmente le strade tra la Roma e Federico Guidi. L'addio era ormai nell'aria e il club giallorosso lo ha reso ufficiale tramite un comunicato. Guidi nell'ultima stagione ha allenato la Primavera giallorossa. Ecco di seguito la nota del club:

L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Primavera, Federico Guidi.

Il Club desidera ringraziare sentitamente Guidi per il lavoro svolto, la dedizione e la professionalità dimostrate nel suo percorso, contrassegnato dalla valorizzazione dei talenti del settore giovanile.

Il tecnico era stato già sulla panchina dei giallorossi tra il 2022 e il 2024, oltre che nell’ultima stagione 2025-26: nei due anni del suo primo mandato conquistò una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di categoria, oltre che il raggiungimento della finale Scudetto del 2024.

A Guidi vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e i più grandi successi professionali per il futuro.

(asroma.com)