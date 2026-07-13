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Calciomercato Roma: per Garnacho proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo un tot di presenze

Mercato
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:19
garnacho
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La Roma continua ad insistere per Alejandro Garnacho. Come scrive il quotidiano,  per l'argentino del Chelsea i giallorossi sta studiando un'offerta alla Malen: prestito oneroso e riscatto che diventa obbligatorio dopo un tot presenze. Il giocatore ha già dato l'ok per il passaggio in giallorosso.
(Leggo)

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