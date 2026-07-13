News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ricomincio dal tre

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 8:08
parma roma gasperini 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dove eravamo rimasti? A Verona, con Gasperini lanciato in aria dalla sua squadra, dopo il terzo posto raggiunto e il ritorno in Champions League. A cinquanta giorni esatti dalla notte del Bentegodi, oggi l'uomo di Grugliasco dà il via a un'annata che, per premesse, dovrebbe vedere la sua Roma «protagonista». Sempre che le premesse, poi, vengano rispettate. Già, perché in realtà Roma, che oggi si ritrova sotto il sole di Trigoria per iniziare la preparazione estiva, non è tanto diversa da quella del 24 maggio scorso. (...)  Ci sarà, invece, Dybala. Salvo ulteriori sorprese (l'annuncio era atteso nel pomeriggio di ieri), in mattinata il club comunicherà il prolungamento del rapporto con la Joya per un'altra stagione, più opzione (unilaterale) per un altro anno, a 2,5 milioni netti più bonus. Paulo, tornato dalle vacanze nella sera di sabato, ha seguito da vicino gli sviluppi di ieri, quando società e agente hanno sistemato le ultime clausole e oggi vedrà il suo nome inserito nella lista dei convocati, che non a caso la Roma ha aspettato a divulgare. Ripartire senza di lui, considerando anche quanto Gasperini si sia speso pubblicamente per la sua permanenza, sarebbe stato quantomeno un campanello d'allarme. Poco male, invece, i ritardi su Celik e Pellegrini, visto che il primo ha ancora una settimana di vacanze (per via del Mondiale giocato con la Turchia) mentre Lorenzo deve ritrovare la forma migliore dopo una ricaduta accusata lo scorso maggio. atti i rinnovi, D'Amico dovrà concentrarsi sulle mosse in entrata. La lista di Gasperini è nota: due esterni offensivi, un centravanti alternativo a Malen  e un tutta fascia mancino. Greenwood, primo obiet-tivo, è sfumato, con l'inglese pronto a salutare il Marsiglia e accasarsi al Fenerbahce, ma il nuovo ds lavora già su altre pi-ste, comunque considerate di primo piano. Garnacho e Moreira su tutti. (...) 
(corsera)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

kone

La Roma rifiuta 40 milioni dall’Atletico per Koné. Avanti per Moreira e Garnacho

lug 13, 8:22

La Premier chiama, la Liga insiste, ma la risposta della Roma non cambia: Manu Koné non si tocca, almeno non alle condizioni proposte finora. (...) L’Atletico Madrid ci ha provato con decisione nelle...

gasperini 3

Nel pomeriggio subito in campo. Giovedì primo test con la Primavera

lug 13, 8:17

Si riparte. Stamattina si aprono le porte di Trigoria e la Roma dà il via alla preparazione estiva. (...) In mattinata i giocatori (convocati entro le 12) andranno a gruppi al Campus Bio-Medico per le...

bologna roma gasperini

La pazienza come garanzia sul futuro

lug 13, 7:56

Oggi come ieri: la Roma in Champions, ma con gli stessi - più o meno -della notte di Verona, 24 maggio scorso, quella che ha regalato la certezza di giocare la Champions dopo otto anni. Un problema? I...

NOTIZIE POPOLARI
moreira strasburgo

Calciomercato Roma: possibile maxi operazione con il Chelsea per Garnacho e Moreira. La multiproprietà con lo Strasburgo può agevolare il doppio colpo

lug 12, 14:12
Greenwood

Calciomercato Roma: tutto fatto per Greenwood al Fenerbahce. Ecco le cifre

lug 12, 17:59
garnacho

Calciomercato Roma, sì a Garnacho e Tresoldi: la verità su Martinelli

lug 12, 21:31
garnacho

Calciomercato Roma: chiesto Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea non ha ancora dato la risposta definitiva

lug 12, 13:30
roma lazio ryan friedkin

Ryan torna e sblocca il mercato: Friedkin jr darà l'ok alle operazioni Moreira e Garnacho

lug 12, 9:21
dybala pellegrini

Dybala, nella notte lo scambio dei documenti. Pellegrini: c'è distanza

lug 12, 19:59
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading