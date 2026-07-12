Calciomercato Roma: tutto fatto per Greenwood al Fenerbahce. Ecco le cifre

#Greenwood-#Fenerbahce: ci siamo! Confermata cifra sotto i 50 milioni (circa 45) e ingaggio da 7-8 più bonus a stagione 👇 https://t.co/ZKtYwS9Uqq— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 12, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Domani è il giorno della Roma. Si riparte. Domani inizia la prima fase di ritiro a Trigoria. Tutti agli ordini di Gasperini. Il ritrovo è fissato all'ora di pranzo. Mentre la lista dei convocati verr...
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