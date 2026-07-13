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Sprint su Moreira per avvicinare Garnacho

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 9:03
moreira strasburgo
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IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Si riaprono i cancelli di Trigoria per il raduno stagionale della Roma 2.0 guidata da Gian Piero Gasperini. Un inizio d’anno senza dubbio particolare, privo di volti nuovi sul campo da gioco, ma caratterizzato da un’attività febbrile e incessante dietro le scrivanie. (...) Il mirino della direzione sportiva giallorossa è puntato con decisione sulla corsia esterna di destra. L’obiettivo numero uno ha un nome e un cognome: Diego Moreira, talento classe 2004 attualmente in forza allo Strasburgo. Il giovane laterale belga, cresciuto nel Benfica e già transitato dal Chelsea, rappresenta il profilo perfetto per l’intensità, la spinta e la qualità richieste sulle fasce dal modulo gasperiniano. La valutazione iniziale fissata dal club francese è decisamente alta, intorno ai 50 milioni di euro. La strategia di D’Amico, per aggirare l’ostacolo, prevede una prima offerta ufficiale con una base fissa vicina ai 30 milioni, a cui sommare diversi bonus facilmente raggiungibili in modo da avvicinare la cifra complessiva ai 35-40 milioni di euro richiesti. (...) Trovare l’accordo per l’esterno di destra permetterebbe alla Roma di aprire una linea di credito molto importante agli occhi della dirigenza dei Blues. Questo perché il secondo grande obiettivo giallorosso gioca proprio a Londra, si tratta di Alejandro Garnacho: l’esterno argentino si allena con la squadra degli esuberi e attende novità. Per l’ex Manchester United si profila un tentativo basato sulla formula del prestito, con l’inserimento di un obbligo di riscatto condizionato che andrebbe a gravare sul bilancio futuro della società. L’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria può sbloccare l’asse di mercato e avvicinare i due rinforzi a Gasperini. (...)

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