Calciomercato Roma, sì a Garnacho e Tresoldi: la verità su Martinelli

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il futuro di Soulé è più incerto che mai. Lo stesso argentino lo ha confermato nel momento in cui è atterrato a Roma per riunirsi, domani, con il resto dei compagni a Trigoria. A giugno, quando si pen...
Domani inizia il raduno della Roma. Dybala ci sarà mentre per il momento non Pellegrini, che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Non ci sarà nemmeno Greenwood, passato al Fenerbahce. E no...
Domani è il giorno della Roma. Si torna a sudare a Trigoria. Ma ancora non ci sono i convocati: il club ha fatto sapere che verranno resi pubblici nella mattinata di domani. Il motivo potrebbe essere...
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