Calciomercato Roma, sì a Garnacho e Tresoldi: la verità su Martinelli

Calciomercato Roma, Trossard al Besiktas allontana Tzolis: assalto Arsenal

lug 12, 21:19

Domani inizia il raduno della Roma. Dybala ci sarà mentre per il momento non Pellegrini, che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Non ci sarà nemmeno Greenwood, passato al Fenerbahce. E no...