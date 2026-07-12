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Calciomercato Roma, il Borussia esclude Adeyemi: ritorno di fiamma per Soulé?

Mercato
di R.P.
domenica, 12 luglio 2026 alle 21:55
soulé
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Il futuro di Soulé è più incerto che mai. Lo stesso argentino lo ha confermato nel momento in cui è atterrato a Roma per riunirsi, domani, con il resto dei compagni a Trigoria.
A giugno, quando si pensava che i giallorossi sarebbero stati costretti a cedere qualcuno per fare delle plusvalenze, si è parlato di un certo interesse del Borussia Dortmund. Adesso, i gialloneri di Germania, hanno escluso Adeyemi che è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Barcellona. La conferma è ufficiale.
Si potrebbero quindi aprire degli spiragli per l'argentino in direzione Germania. Vedremo se andrà a finire in questo modo. 

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