Calciomercato Roma, il Borussia esclude Adeyemi: ritorno di fiamma per Soulé?

Il futuro di Soulé è più incerto che mai. Lo stesso argentino lo ha confermato nel momento in cui è atterrato a Roma per riunirsi, domani, con il resto dei compagni a Trigoria.

A giugno, quando si pensava che i giallorossi sarebbero stati costretti a cedere qualcuno per fare delle plusvalenze, si è parlato di un certo interesse del Borussia Dortmund. Adesso, i gialloneri di Germania, hanno escluso Adeyemi che è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Barcellona. La conferma è ufficiale.

Si potrebbero quindi aprire degli spiragli per l'argentino in direzione Germania. Vedremo se andrà a finire in questo modo.