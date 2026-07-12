Calciomercato Roma, il Borussia esclude Adeyemi: ritorno di fiamma per Soulé?

ℹ️ Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt.— Borussia Dortmund (@BVB) July 12, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
In un video pubblicato sul proprio canale Youtube, il giornalista ha voluto fare un po' di chiarezza sul mercato della Roma. Garnacho è una pista, così come Diego Moreira dello Strasburgo. La Roma po...
Domani inizia il raduno della Roma. Dybala ci sarà mentre per il momento non Pellegrini, che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Non ci sarà nemmeno Greenwood, passato al Fenerbahce. E no...
Domani è il giorno della Roma. Si torna a sudare a Trigoria. Ma ancora non ci sono i convocati: il club ha fatto sapere che verranno resi pubblici nella mattinata di domani. Il motivo potrebbe essere...
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