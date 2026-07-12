Calciomercato Roma, Trossard al Besiktas allontana Tzolis: assalto Arsenal

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il futuro di Soulé è più incerto che mai. Lo stesso argentino lo ha confermato nel momento in cui è atterrato a Roma per riunirsi, domani, con il resto dei compagni a Trigoria. A giugno, quando si pen...
In un video pubblicato sul proprio canale Youtube, il giornalista ha voluto fare un po' di chiarezza sul mercato della Roma. Garnacho è una pista, così come Diego Moreira dello Strasburgo. La Roma po...
Domani è il giorno della Roma. Si torna a sudare a Trigoria. Ma ancora non ci sono i convocati: il club ha fatto sapere che verranno resi pubblici nella mattinata di domani. Il motivo potrebbe essere...
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