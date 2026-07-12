Calciomercato Roma, Trossard al Besiktas allontana Tzolis: assalto Arsenal

Non ci sarà nemmeno Greenwood, passato al Fenerbahce. E non ci sarà nemmeno un esterno offensivo nuovo rispetto alla passata stagione. Soulé è in uscita, come lo stesso attaccante ha confermato. O per meglio dire, ha detto che non sa quale sarà il suo futuro. E uno dei nomi che era stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane è quello di Tzolis del Brugge, club con il quale si parla anche di Tresoldi.

Comunque, dopo il passaggio di Trossard al Besiktas, l'Arsenal ha liberato la casella per l'esterno offensivo. Così come raccontato nei giorni scorsi è quasi tutto fatto e i Gunners sono pronti all'assalto finale. Niente Roma, insomma.