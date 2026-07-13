Rinnovo Pellegrini: serviranno più incontri per avvicinare le parti. Pressing di Gasperini sulla società

La Roma si ritroverà oggi a Trigoria ma senza Lorenzo Pellegrini, di fatto svincolato dal 30 giugno. La volontà di tutti è proseguire insieme, ma come scrive Eleonora Trotta su X, serviranno più incontri per avvicinare le parti. Gasperini, dal canto suo, è in pressing con la società per velocizzare la faccenda e avere il giocatore a disposizione.

#Roma, per #Pellegrini come raccontato serviranno più incontri per avvicinare le parti. Di certo, #Gasperini presserà la società per averlo presto a disposizione #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 13, 2026