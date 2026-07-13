Nel pomeriggio subito in campo. Giovedì primo test con la Primavera

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Premier chiama, la Liga insiste, ma la risposta della Roma non cambia: Manu Koné non si tocca, almeno non alle condizioni proposte finora. (...) L’Atletico Madrid ci ha provato con decisione nelle...
Dove eravamo rimasti? A Verona, con Gasperini lanciato in aria dalla sua squadra, dopo il terzo posto raggiunto e il ritorno in Champions League. A cinquanta giorni esatti dalla notte del Bentegodi, o...
Oggi come ieri: la Roma in Champions, ma con gli stessi - più o meno -della notte di Verona, 24 maggio scorso, quella che ha regalato la certezza di giocare la Champions dopo otto anni. Un problema? I...
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