La Roma rifiuta 40 milioni dall’Atletico per Koné. Avanti per Moreira e Garnacho

La Premier chiama, la Liga insiste, ma la risposta della Roma non cambia: Manu Koné non si tocca, almeno non alle condizioni proposte finora. (...) L’Atletico Madrid ci ha provato con decisione nelle ultime settimane, dialogando sia con il giocatore sia con la Roma. Il tentativo, però, si è infranto davanti al muro alzato da Trigoria. Quaranta milioni? Troppo pochi. La società giallorossa non ha alcuna intenzione di equiparare la valutazione di Koné a quella di Hjulmand appena acquistato dall’Atletico e, forte delle prestazioni offerte dal francese sul palcoscenico mondiale, ha fissato un prezzo preciso: sessanta milioni di euro, non uno di meno. Un messaggio chiaro, recapitato ad agenti e intermediari e arrivato anche in Premier League, dove Manchester United e Liverpool seguono con grande attenzione l’evoluzione della situazione. (...) Di mercato, naturalmente, si parlerà oggi a Trigoria, dove è atteso Ryan Friedkin di nuovo nella Capitale a distanza di due mesi esatti dall’ultimo sbarco. Sarà una giornata di confronti e strategie insieme a Gasp e a D’Amico per pianificare presente e futuro, ma soprattutto per dare finalmente una spinta al mercato in entrata. (...) L’idea è tanto ambiziosa quanto intrigante. Da una parte acquistare subito Moreira, valutato circa 50 milioni ma con margini di trattativa (la Roma può offrire 38, bonus inclusi); dall’altra provare a convincere il Chelsea a lasciare partire Garnacho con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’argentino, messo fuori rosa dai Blues, ha già aperto totalmente alla destinazione giallorossa, affascinato dalla possibilità di condividere lo spogliatoio con l’amico e punto di riferimento Paulo Dybala (oggi l’annuncio del rinnovo). (...)

(corsport)