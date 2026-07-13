Calciomercato Roma: Greenwood a un passo dal Fenerbahace. I dirigenti del club turco a Marsiglia per definire l'affare (VIDEO)

🚨Les dirigeants de Fenerbahçe sont de retour à Marseille afin de finaliser le transfert de Mason Greenwood.#TeamOM #Sondakika pic.twitter.com/5HsyqYqsG0— CARMÉLA 13 FAMILY (@Carmela13family) July 13, 2026
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