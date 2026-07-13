Calciomercato Roma: Greenwood a un passo dal Fenerbahace. I dirigenti del club turco a Marsiglia per definire l'affare (VIDEO)

Rinnovo Dybala: a Trigoria anche l'agente Novel

lug 13, 9:32

La Roma si ritrova oggi a Trigoria per il raduno e l'inizio del ritiro. Tra l'arrivo di un calciatore e l'altro, è sbarcato a Trigoria anche Carlos Novel, agente di Paulo Dybala. Sarà l'occasione per...