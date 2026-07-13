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Calciomercato Roma: Greenwood a un passo dal Fenerbahace. I dirigenti del club turco a Marsiglia per definire l'affare (VIDEO)

Mercato
di FabioD
lunedì, 13 luglio 2026 alle 10:31
greenwood drib
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Mason Greenwood è sempre più vicino a diventare ufficialmente un calciatore del Fenerbahce. L'attaccante inglese non vestirà la maglia della Roma dopo un corteggiamento da parte del club giallorosso durato per diverse settimane. 
I dirigenti del club turco si sono recati nuovamente a Marsiglia per definire l'accordo con il club francese. Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. 

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