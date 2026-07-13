Calciomercato Roma: raggiunto l'accordo con Tresoldi. Contratto fino al 2031. Si cerca l'intesa con il Bruges

🚨 Excl. - Nicolò #Tresoldi (born in 2004) has reached an agreement in principle with #ASRoma for a contract until 2031. The striker prefers Giallorossi than the bids received by Bundesliga’s Clubs. #Roma are now in talks to try to reach a deal with #ClubBrugge, which ask 25M— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Manu Koné sembra destinato a lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Il centrocampista francese sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista e i top club europei hanno messo gli occhi su d...
Mason Greenwood è sempre più vicino a diventare ufficialmente un calciatore del Fenerbahce. L'attaccante inglese non vestirà la maglia della Roma dopo un corteggiamento da parte del club giallorosso d...
La Roma si ritrova oggi a Trigoria per il raduno e l'inizio del ritiro. Tra l'arrivo di un calciatore e l'altro, è sbarcato a Trigoria anche Carlos Novel, agente di Paulo Dybala. Sarà l'occasione per...
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