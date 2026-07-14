Roma Primavera, Mattia Scala è il nuovo allenatore: firma fino al 2028

La Roma ha ufficializzato il nuovo allenatore della Primavera. Sarà Mattia Scala a guidare la formazione Under 20 giallorossa nella stagione 2026-27, raccogliendo l’eredità di Federico Guidi. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà del club di puntare sulla continuità e sulla valorizzazione delle risorse interne. Classe 1994, Scala è cresciuto all’interno del settore giovanile romanista, dove ha allenato le selezioni Under 14, Under 16, Under 18 e, nell’ultima stagione, ha conquistato la Coppa Italia Under 18. Per lui si tratta della prima esperienza sulla panchina della Primavera, diventando il più giovane allenatore della storia della categoria in casa Roma. Nel comunicato ufficiale, il club ha rivolto al nuovo tecnico un messaggio di benvenuto: “Congratulazioni, Mister! Buon lavoro e in bocca al lupo per questa nuova avventura!”.