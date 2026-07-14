Roma Primavera, Mattia Scala è il nuovo allenatore: firma fino al 2028

Mattia Scala nuovo allenatore della Primavera 🤝— AS Roma (@OfficialASRoma) July 14, 2026
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All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anche Ryan Friedkin ha raggiunto Trigoria. Come riportato da Il Romanista, il vicepresidente giallorosso è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è in programma un confronto con Gian Pier...
Prosegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata. Come riferito da Gianluca Di Marzio, gli agenti di Crysencio Summerville sono già arrivati nella Capitale e nella giornata di oggi potrebbe andare...
Si potrebbe sbloccare già nelle prossime ore il mercato in uscita, condizione fondamentale affinché si possa iniziare anche ad acquistare e portare qualche regalo a Gian Piero Gasperini. Uno dei primi...
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