Calciomercato Roma, prima offerta per Garnacho: "Prestito a 5 milioni con diritto di riscatto a 35"

Il calciomercato della Roma entra nel vivo e la Roma sarebbe pronta all'affondo per il primo colpo da regalare a Gasperini. Si tratta di Alejandro Garnacho, giocatore che è stato sul mercato dal Chelsea, come confermato anche da Xabi Alonso.

La Roma avrebbe fatto ai Blues la prima offerta per portare l'argentino nella Capitale, come confermato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'originale: "Ci sono i primi dettagli della prima offerta della Roma per Garnacho: prestito a 5 milioni e diritto di riscatto a 35, che può diventare obbliga a determinate condizioni".

Roma che continua a seguire anche altri nomi: "Confermiamo l’offerta per Moreira. La roma ci sta ancora provando per Summerville e segue anche Tzolis del Brugge".