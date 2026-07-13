Calciomercato Roma, quanti esuberi: in 5 col foglio di via in mano

Roma che sono stati aggregati al momento al gruppo che pomeriggio farà la prima seduta con Gian Piero Gasperini ma che hanno il foglia di via in mano. Sono cinque i giocatori dellache sono stati aggregati al momento al gruppo che pomeriggio farà la prima seduta con Gian Piero Gasperini ma che hanno il foglia di via in mano. (Qui la lista completa dei convocati)

Cinque elementi che non rientrano nei piani del tecnico. Si alleneranno in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Cherubini è uno della lista, insieme a Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano. Tutti calciatori che, per giocare, dovranno portare delle offerte.

Retroscena Celik: il giocatore prima di unirsi al gruppo (il suo arrivo è previsto per il 18 luglio) firmerà il rinnovo contrattuale. Ormai è tutto definitivo e il turco dovrebbe andare a guadagnare per i prossimi tre anni intorno ai 3 milioni di euro a stagione.