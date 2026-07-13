LIVE - Trigoria, al via il raduno: Gasperini fa il suo arrivo. Soulé e Pisilli accolti dai tifosi. Insieme Mancini e Gollini (FOTO E VIDEO)

🟡🔴 Ecco anche Niccolò #Pisilli. Il centrocampista si è fermato con i tifosi per firmare autografi e scattare qualche foto 🥰— laroma24.it (@LAROMA24) July 13, 2026
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🟡🔴 Ecco Gian Piero #Gasperini! Il tecnico torna a Trigoria per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina giallorossa 🔝— laroma24.it (@LAROMA24) July 13, 2026
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🟡🔴 Prosegue l’arrivo dei calciatori al centro sportivo. È il turno di Mancini e Gollini che raggiungono insieme Trigoria 👥— laroma24.it (@LAROMA24) July 13, 2026
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🟡🔴 Arriva a Trigoria per il primo giorno di raduno anche Mati #Soulé 🇦🇷— laroma24.it (@LAROMA24) July 13, 2026
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🔴Al via il raduno a #Trigoria. #Ghilardi il primo ad arrivare: "Sono pronto? Certo"— laroma24.it (@LAROMA24) July 13, 2026
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