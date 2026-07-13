LIVE - Trigoria, al via il raduno: Gasperini fa il suo arrivo. Soulé e Pisilli accolti dai tifosi. Insieme Mancini e Gollini (FOTO E VIDEO)

Finalmente ci siamo. Inizia oggi la stagione della Roma con il raduno a Trigoria. I calciatori giallorossi sono attesi al centro sportivo Fulvio Bernardini entro le ore 12. A seguire pranzo, visite mediche e nel pomeriggio il primo allenamento.

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11:30 - Ecco anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004 si è fermato con i tifosi per firmare autografi e scattare qualche foto.

🟡🔴 Ecco anche Niccolò #Pisilli. Il centrocampista si è fermato con i tifosi per firmare autografi e scattare qualche foto 🥰



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11:09 - Fa il suo ritorno a Trigoria Gian Piero Gasperini. Il tecnico accolto dal calore dei tifosi.

🟡🔴 Ecco Gian Piero #Gasperini! Il tecnico torna a Trigoria per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina giallorossa 🔝



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10:57 - Prosegue l'arrivo dei calciatori giallorossi al centro sportivo. È il turno di Mancini e Gollini che raggiungono Trigoria nella stessa auto.

🟡🔴 Prosegue l’arrivo dei calciatori al centro sportivo. È il turno di Mancini e Gollini che raggiungono insieme Trigoria 👥



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10:07 - Fa il suo arrivo a Trigoria anche Mati Soulé.

🟡🔴 Arriva a Trigoria per il primo giorno di raduno anche Mati #Soulé 🇦🇷



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8:40 - Il primo ad arrivare è stato Daniele Ghilardi. Ad attenderlo circa 30 tifosi. "Sono pronto? Certo", ha detto il difensore.

9:00 - A Trigoria anche Carlo Novel, agente di Dybala. Si attende l'ufficialità del rinnovo.

9:16 - Arrivato anche Angelino

9:30 - Già all'interno del centro sportivo Gian Piero Gasperini.

9:45- Arrivato anche Frara, nuovo responsabile del settore giovanile