Roma, le prime parole di Dybala dopo il rinnovo: "Questa storia continua come volevamo tutti" (VIDEO)

Dopo il rinnovo arrivano anche le prime parole di Paulo Dybala. I canali ufficiali della Roma hanno fatto un'intervista al giocatore. "Questa storia continua come volevamo tutti". E poi: "La Roma è responsabilità e onore".

"Sono contento di rivedere l'Olimpico" ha confermato l'argentino, "soprattutto quando suonerà la musica della Champions".