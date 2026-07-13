Roma, ecco la lista dei convocati: primo allenamento alle 18

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nella prima conferenza stampa della sua avventura al Chelsea, Xabi Alonso, nuovo tecnico del Blues, ha confermato che Garnacho lascerà il club. "C'è l'interesse per lui da parte di altri club - ha de...
Dopo il rinnovo arrivano anche le prime parole di Paulo Dybala. I canali ufficiali della Roma hanno fatto un'intervista al giocatore. "Questa storia continua come volevamo tutti". E poi: "La Roma è re...
Sono cinque i giocatori della Roma che sono stati aggregati al momento al gruppo che pomeriggio farà la prima seduta con Gian Piero Gasperini ma che hanno il foglia di via in mano. (Qui la lista compl...
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