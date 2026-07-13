Calciomercato Roma, Xabi Alonso conferma: "Garnacho lascerà il club"

🚨⚠️ Xabi Alonso confirms Garnacho will LEAVE Chelsea: “There is interest in him from other clubs. Hopefully it finishes in the best possible way for everyone”. pic.twitter.com/pvEEJsYZkI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo il rinnovo arrivano anche le prime parole di Paulo Dybala. I canali ufficiali della Roma hanno fatto un'intervista al giocatore. "Questa storia continua come volevamo tutti". E poi: "La Roma è re...
Sono cinque i giocatori della Roma che sono stati aggregati al momento al gruppo che pomeriggio farà la prima seduta con Gian Piero Gasperini ma che hanno il foglia di via in mano. (Qui la lista compl...
Questa mattina il raduno a Trigoria, oggi alle 18 il primo allenamento della stagione. Domani doppio allenamento alle 8.00 e alle 18.00. Anche domani la squadra dormirà a Trigoria. E come anticipato i...
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