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Calciomercato Roma, Xabi Alonso conferma: "Garnacho lascerà il club"

Mercato
di R.P.
lunedì, 13 luglio 2026 alle 16:19
garnacho
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Nella prima conferenza stampa della sua avventura al Chelsea, Xabi Alonso, nuovo tecnico del Blues, ha confermato che Garnacho lascerà il club. 
"C'è l'interesse per lui da parte di altri club - ha detto il tecnico - speriamo che finisca nel miglior modo possibile per tutti". 

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